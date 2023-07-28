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Без перевода: Латышский актер Ивар Калныньш зарекся ехать в Россию

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Без перевода: Латышский актер Ивар Калныньш зарекся ехать в Россию
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Фото из открытых источников

Латышский и советский актер театра и кино Ивар Калныньш сообщил, что он больше никогда не поедет в Россию. Об этом написал Телеграм-канал «Шпроты в изгнании - Новости Латвии».

«Больше туда не поеду. Своим агентам сказал не трогать по этому поводу меня. Никогда в жизни», — отметил Ивар Калныньш в интервью.

Русский язык в лондонских автобусах убрали и теперь остановки не объявляют на русском, добавил актер. Вполне возможно, 74-летний артист имел в виду Великобританию, а не Россию?

Текст: Информационное агентство «Informing»

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