«Был абсолютно одинок»: названа причина смерти актера Бабенко

Актер театра и кино Андрей Бабенко найден мертвым в собственной квартире Петербурга два дня назад. Сегодня стало известно, что он покончил жизнь самоубийством.

Сколько дней тело Бабенко пролежало в квартире, пока неизвестно. Родственников и друзей у актера не было.

У Андрея не было жены, родителей, детей. Он был одинок. О его кончине узнали на съемочной площадке. Он был ответственный, однако в тот день на съемку не явился, — говорит режиссер Максим Бриус.

После того как Андрей не приехал на работу, съемочная группа забила тревогу. Ему начали звонить, но артист не брал трубку, поскольку был мертв. Сообщается, что умершему катастрофически не хватало денег. Некоторое время он подрабатывал курьером.