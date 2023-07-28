Yandex.RTB

«Был абсолютно одинок»: названа причина смерти актера Бабенко

Image 16+
«Был абсолютно одинок»: названа причина смерти актера Бабенко
Знаменитости
Фото из открытых источников

Актер театра и кино Андрей Бабенко найден мертвым в собственной квартире Петербурга два дня назад. Сегодня стало известно, что он покончил жизнь самоубийством.

Сколько дней тело Бабенко пролежало в квартире, пока неизвестно. Родственников и друзей у актера не было.

У Андрея не было жены, родителей, детей. Он был одинок. О его кончине узнали на съемочной площадке. Он был ответственный, однако в тот день на съемку не явился, — говорит режиссер Максим Бриус.

После того как Андрей не приехал на работу, съемочная группа забила тревогу. Ему начали звонить, но артист не брал трубку, поскольку был мертв. Сообщается, что умершему катастрофически не хватало денег. Некоторое время он подрабатывал курьером.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Мать 8-летней девочки, которую нашли у чужого мужчины, рассказала о ее состоянии

Сегодня, 17:01

Найдено тайное наследство умершего артиста Бориса Моисеева

Сегодня, 16:56

«Был абсолютно одинок»: названа причина смерти актера Бабенко

Сегодня, 16:51

Аллу Пугачеву из-за проблем с сердцем не могут поднять с кровати после переезда в Юрмалу

Сегодня, 13:57

Иосиф Пригожин назвал Аллу Пугачеву диктатором и высказался об уехавших из России артистах

Сегодня, 12:47

«Деньги не увидят»: адвокат Хайдарова растоптал певицу Славу и Любовь Успенскую

Сегодня, 12:36

Фестивалю Вайкуле «Рандеву» добавили пикантности: «Летят две ракеты...»

Сегодня, 12:01

7Days.RU: Раскрыто местонахождение Татьяны Навки

Сегодня, 10:21

Минобороны РФ сообщило об уничтожении вражеского украинского беспилотника в Подмосковье

Сегодня, 10:09

Народная артистка РФ Раиса Рязанова высказалась об иноагентах Максаковой и Макаревиче

Сегодня, 09:55

Настасья Самбурская не появится в новом сезоне сериала «Универ»

Сегодня, 09:47

Плакать хочется: первые кадры вернувшейся Гузеевой в студию шоу «Давай поженимся»

Сегодня, 09:11

Названы 5 актеров СССР, чья красота была и остается эталонной

Сегодня, 09:01

Джанабаева в черном траурном наряде и с грустью в глазах обратилась к поклонникам

Сегодня, 08:52

После скандала с Сафоновым: Савельева вернулась из эмиграции в РФ

Сегодня, 08:46

РИА Новости: Киев запретил украинских артистов

Сегодня, 08:40

Друзья рассказали о последних годах жизни умершего актера из «Тайн следствия» Бабенко

Сегодня, 08:30

Какая красавица: Певица Алсу похвасталась длинными ногами в коротких шортах

Вчера, 21:52

Окружение Аллы Пугачевой объяснило ее отказ идти на фестиваль Вайкуле

Вчера, 21:39

В 47 лет умер актер «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Андрей Бабенко

Вчера, 20:39

Алла Пугачёва не пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале
  • 26-07-2023, 19:26

Алла Пугачёва не пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале

Лайма Вайкуле, организатор фестиваля в Юрмале, лишилась гостей в лице ее давней подруги Аллы Пугачёвой и ее мужа. Появление Примадонны развеяло бы

Врач Кравцов: В больницах Петербурга растёт число пациентов с некрозом головки бедра после ковида
  • 26-07-2023, 15:09

Врач Кравцов: В больницах Петербурга растёт число пациентов с некрозом головки бедра после ковида

В России стало все больше людей попадают в больницы с асептическим некрозом головки бедра. Предположительно, это является постковидным симптомом. Как

Джанабаева в черном траурном наряде и с грустью в глазах обратилась к поклонникам
  • Сегодня, 08:52

Джанабаева в черном траурном наряде и с грустью в глазах обратилась к поклонникам

Альбина Джанабаева, экс-частница женской поп-группы "ВИА Гра", в траурном образе обратилась к публике. С грустью в глазах она объявила о выходе новой

После скандала с Сафоновым: Савельева вернулась из эмиграции в РФ
  • Сегодня, 08:46

После скандала с Сафоновым: Савельева вернулась из эмиграции в РФ

Саша Савельева появилась на праздновании дня рождения Андрея Григорьева-Апполонова. Оказалось, что певица вернулась в РФ. На днях она разместила фото

Названы 5 актеров СССР, чья красота была и остается эталонной
  • Сегодня, 09:01

Названы 5 актеров СССР, чья красота была и остается эталонной

Советские актеры и сегодня вызывают у поклонников трепет в душе. «КиноВояж и не только» составил ТОП-5 актеров СССР, чья красота была и остается

«Универ» возвращается на экраны, 21 июля стартовали съёмки нового сезона сериала
  • 26-07-2023, 21:00

«Универ» возвращается на экраны, 21 июля стартовали съёмки нового сезона сериала

21 июля этого года стартовали съемки нового сезона «Универа». В продолжении сериала покажут, как поменялась жизнь главных героев. Уже известно, что к

Интересная информация