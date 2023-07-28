Друзья рассказали о последних годах жизни умершего актера из «Тайн следствия» Бабенко

Последние годы своей жизни актер Андрей Бабенко был одиноким. Об этом рассказал режиссер Максим Бриус.

«Андрей был одинок. Он испытывал финансовые трудности. Почти никогда не просил ни у кого о помощи», – отметил друг умершего артиста.

Бриус призвал коллег помочь в сборе денег, чтобы «достойно» похоронить актера.

Роман Жилкин, который тоже дружил с Бабенко, сообщил, что ему трудно подобрать слова. Уход Андрея он назвал его трагическим и отметил, что дата и место похорон станут известны позже.

О смерти Андрея Бабенко стало известно в среду, 26 июля. Он умер в Петербурге. 47-летний актер театра, кино, ТВ успел сыграть во многих популярных сериалах, включая «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Ментовские войны».