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Мать 8-летней девочки, которую нашли у чужого мужчины, рассказала о ее состоянии

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Мать 8-летней девочки, которую нашли у чужого мужчины, рассказала о ее состоянии
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Фото из открытых источников

Мать 8-летней девочки, которая была найдена живой в квартире у постороннего мужчины, рассказала о состоянии дочери. По ее словам, сейчас екатеринбурженка, которую искали более двух суток, чувствует себя нормально.

Состояние дочери хорошее, с ней сейчас все хорошо, слава богу. Чувствует себя хорошо, психологическое состояние нормальное. Единственное — очень устала, она не спала, ее разговорами замучили. Больше добавить нечего, — говорит мама школьницы.

На вопрос о том, подверглась ли ее дочь сексуальному насилию со стороны 33-летнего мужчины, женщина ответила, что не хочет говорить на эту тему.

Не хочу по этому поводу давать комментарии, идет следственное разбирательство. Медицинская экспертиза не состоялась, она пока не назначена, - добавила мать пострадавшей Киры.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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