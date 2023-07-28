Мать 8-летней девочки, которую нашли у чужого мужчины, рассказала о ее состоянии

На вопрос о том, подверглась ли ее дочь сексуальному насилию со стороны 33-летнего мужчины, женщина ответила, что не хочет говорить на эту тему.

Не хочу по этому поводу давать комментарии, идет следственное разбирательство. Медицинская экспертиза не состоялась, она пока не назначена, - добавила мать пострадавшей Киры.