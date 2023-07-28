Найдено тайное наследство умершего артиста Бориса Моисеева

С момента смерти Бориса Моисеева прошло десять месяцев. Певец и хореограф скончался в сентябре минувшего года вследствие перенесенных инсультов.

После кончины артист оставил солидное наследство. Он завещал его концертному директору Сергею Гороху. Сергей рассказал, что кроме недвижимости, Моисеев оставил более ценное тайное наследие, о котором не знает никто.

«За время, пока Бориса с нами нет, открыли музыкальные архивы. Там около трехсот песен. Часть из них ранее никогда не была представлена. Он их при жизни их не выпускал. Сейчас планируем дать композициям вторую жизнь. Благодаря произведениям фанаты узнают его с другой стороны», - сказал Горох.





