Певица Вера Брежнева впервые за последние полтора года посетила Украину

Вера Брежнева вернулась в Украину, где не была последние полтора года. После начала СВО певица уехала в Европу и поселилась в Италии на вилле, которую они купили с Константином Меладзе.

Оказалось, что сейчас артистка находится в Киеве. Она опубликовала видео с кадрами столицы. В комментарии к ролику звезда написала, что давно ждала поездки.

«Мой солнечный Киев, мои прекрасные друзья, моя самая долгожданная поездка», - пишет Брежнева.

В комментариях к новой публикации появилось много положительных слов от фанатов. Но некоторые упрекнули Веру в том, что она долго находилась в Европе. Фанатам не понравилось, что исполнительница поет на русском языке, хотя ранее решила добавить в свой репертуар несколько песен на украинском языке.