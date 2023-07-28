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Певица Вера Брежнева впервые за последние полтора года посетила Украину

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Певица Вера Брежнева впервые за последние полтора года посетила Украину
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Фото из открытых источников

Вера Брежнева вернулась в Украину, где не была последние полтора года. После начала СВО певица уехала в Европу и поселилась в Италии на вилле, которую они купили с Константином Меладзе.

Оказалось, что сейчас артистка находится в Киеве. Она опубликовала видео с кадрами столицы. В комментарии к ролику звезда написала, что давно ждала поездки.

«Мой солнечный Киев, мои прекрасные друзья, моя самая долгожданная поездка», - пишет Брежнева.

В комментариях к новой публикации появилось много положительных слов от фанатов. Но некоторые упрекнули Веру в том, что она долго находилась в Европе. Фанатам не понравилось, что исполнительница поет на русском языке, хотя ранее решила добавить в свой репертуар несколько песен на украинском языке.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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