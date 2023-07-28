После скандала с Сафоновым: Савельева вернулась из эмиграции в РФ

Саша Савельева появилась на праздновании дня рождения Андрея Григорьева-Апполонова. Оказалось, что певица вернулась в РФ. На днях она разместила фото из Москвы.

Прекрасный день, замечательное настроение и красивая Москва. Что нужно еще для счастья? - написала артистка.

Саша приехала в Россию вместе с сыном Львом. По всей видимости, оскандалившийся муж Кирилл Сафронов остался за границей. Еще год назад он перестал сниматься в кино. Теперь актер строит карьеру в Израиле.

Недавно он разместил пост в соцсетях на украинском языке. Этим Сафронов вызвал у россиян море критики и гнева. Позже Кирилл пояснил, что в публикации не было политического посыла.