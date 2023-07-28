Пугачева и Галкин явились на шабаш в Юрмале, где Вайкуле собирает деньги для ВСУ

Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* появились на фестивале Лаймы Вайкуле, часть сборов за билеты на котором отправят для нужд ВСУ.

В Сети были опубликованы фотографии перед самым началом концерта. На снимках отчетливо виден молодой муж Примадонны. Сама артистка в момент съемки к объективам обернулась спиной.