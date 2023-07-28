РИА Новости: Киев запретил украинских артистов

Ситуация с песнями на русском языке на Украине вызывает волнение среди местных артистов. Так, в стране запретили исполнять композиции на русском языке, что негативно повлияло на многих артистов, пишет РИАН.

К примеру, Светлана Лобода, которая ранее выступала в РФ, столкнулась с выбором. После запрета въезда в Россию она сменила репертуар, выпустив трек на родном языке "Два незнакомца". Но звезда столкнулась с обвинениями в незнании украинского языка, что повлекло к отмене концертов.

Андрей Данилко (Верка Сердючка) также является жертвой политической обстановки. Его хиты на русском языке больше не звучат на Украине. Певец выразил свою поддержку ВСУ, запретив россиянам посещать его концерты.