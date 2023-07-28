В Свердловской области увеличился размер компенсации за услуги ЖКХ на 4%

В Свердловской области увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ. Об этом проинформировал департамент информационной политики региона (ДИП).

«С 1 июля 2023 года размер компенсации стоимости ЖКХ в муниципалитетах был увеличен на 3-4% в зависимости от тарифов. Рост компенсации был связан с ежегодным повышением на капремонт ставок», — заявили в ДИП.

По новому областному стандарту обеспечивается расчет ежемесячного размера субсидий на оплату услуг ЖКХ, исходя из фактических размеров ставки платы за содержание жилых помещений. Размер субсидии, в том числе, будет зависеть от состава семьи и жилой площади.