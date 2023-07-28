Вслед за Прилучным: Муцениеце внезапно покинула Россию

Павел Прилучный с деть от Агаты Муцениеце улетел в отпуск, чтобы показать им песок, море, солнце. Вместе со второй женой Зепюр Брутян он сейчас отдыхает на Мальдивах большой семьей.

Артистка также медлить не стала. Она быстро собрала чемодан и поехала в аэропорт. Оттуда Агата улетела из Москвы, чтобы добраться до Италии.

"Долечу до Италии и там все покажу!" – написала звезда "Закрытой школы".

Актриса добавила, что время до заветной солнечной страны у нее заняло больше чем 12 часов из-за нескольких пересадок.