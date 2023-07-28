Звезда сериала «Спасти Веру» Алексей Зубков отрекся от России и переехал в Киев

Тогда артист признался, что хотя родился в Мурманске, всегда считал себя украинцем. В РФ же снимался ради денег. Долгое время о Зубкове не было ничего слышно. Оказалось, что он вернулся в Киев, где построил дом.

Сейчас Алексей снимается в фильмах и играет в театре, при этом во многих постановках играет с женой. В 2015 году Татьяне Шляховой присвоили звание заслуженной артистки Украины. Также женщина получила много премий и профессиональных наград.