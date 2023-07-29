50-летняя певица Наташа Королёва рассказала об интимной жизни с Тарзаном

Наташа Королева откровенно рассказала о своей интимной жизни с Сергеем Глушко. 50-летняя певица заверила, что у них с мужем по-прежнему кипят страсти.

Нам повезло с Серегой. Думаю, мы заслужили это в наших прошлых воплощениях, мы неспроста вместе, – сказала Королева.

По словам артистки, у них с супругом есть много секретов, которые помогают сохранять брак. Во-первых, нужно чаще проводить время по отдельности, чтобы друг другу не надоедать.

К тому же, играет немаловажную роль поддержание страсти. Сергея Наташа считает прекрасным любовником. Звезда подчеркнула, что с возлюбленным у них “все всегда получается красиво".