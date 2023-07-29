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74-летняя Алла Пугачева пришла в микрошортах на фестиваль Вайкуле в Юрмале

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74-летняя Алла Пугачева пришла в микрошортах на фестиваль Вайкуле в Юрмале
Знаменитости
Фото из открытых источников

Алла Пугачева посетила музыкальный фестиваль «Рандеву», который проходит в Юрмале. Фото 74-летней Примадонны в своей соцсети разместила организатор мероприятия, латвийская певица Лайма Вайкуле.

На видео Вайкуле и Пугачева позируют в обнимку. Для выхода в свет Алла Борисовна выбрала дерзкий аутфит с черными микрошортами. Вместе с Примадонной пришел ее молодой муж-комик.

Также в личном микроблоге Лайма опубликовала видео, на котором в рамках фестиваля выступили многие украинские знаменитости. Речь идет о Верке Сердючке, Максе Барских и Alekseev. На красной дорожке также позировала Мария Максакова.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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