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E1.RU: В Екатеринбурге отгремел большой фестиваль с кумирами 90-х

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E1.RU: В Екатеринбурге отгремел большой фестиваль с кумирами 90-х
Знаменитости
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге накануне отгремел фестиваль, который был посвящен 90-м. В «Теле-клубе» выступили артисты Оксана Ковалевская и Света, группы «Русский размер» и Revolvers.

Для всех посетителей ввели дресс-код — яркие лосины, олимпийки, варенки. На концерт пришли более чем тысяча человек. Этот фестиваль стал не только возращением в музыку того времени, а и моды, игр, интерьеров, кино. Возле клуба была специальная фотозона с коврами и даже киоск с винтажными нарядами, пишет E1.RU.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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