E1.RU: В Екатеринбурге отгремел большой фестиваль с кумирами 90-х

В Екатеринбурге накануне отгремел фестиваль, который был посвящен 90-м. В «Теле-клубе» выступили артисты Оксана Ковалевская и Света, группы «Русский размер» и Revolvers.

Для всех посетителей ввели дресс-код — яркие лосины, олимпийки, варенки. На концерт пришли более чем тысяча человек. Этот фестиваль стал не только возращением в музыку того времени, а и моды, игр, интерьеров, кино. Возле клуба была специальная фотозона с коврами и даже киоск с винтажными нарядами, пишет E1.RU.



