Найдено Самое солнечное место на Земле

Сотрудники Университета Сантьяго провели анализ и обнаружили, где самое солнечное место на Земле. Проведенные исследования показали, что больше всего солнца на плато Чайнантор, которое находится в пустыне Атакама (север Чили).

Это место расположено на высоте более 4,8 тысяч метров над уровнем моря. Именно из-за этого там мало дождей и облаков. Несмотря на то, что солнца много, рассматривать его как возможность загорать не стоит. Это может закончиться раком кожи.

На Чайнанторе человек получает столько ультрафиолетового излучения, если бы он стоял на поверхности Венеры. Между прочим, условия там самые экстремальные во всем мире.