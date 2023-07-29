Yandex.RTB

Найдено Самое солнечное место на Земле

Image 16+
Найдено Самое солнечное место на Земле
В Мире
Фото из открытых источников

Сотрудники Университета Сантьяго провели анализ и обнаружили, где самое солнечное место на Земле. Проведенные исследования показали, что больше всего солнца на плато Чайнантор, которое находится в пустыне Атакама (север Чили).

Это место расположено на высоте более 4,8 тысяч метров над уровнем моря. Именно из-за этого там мало дождей и облаков. Несмотря на то, что солнца много, рассматривать его как возможность загорать не стоит. Это может закончиться раком кожи.

На Чайнанторе человек получает столько ультрафиолетового излучения, если бы он стоял на поверхности Венеры. Между прочим, условия там самые экстремальные во всем мире.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Найдено Самое солнечное место на Земле

Сегодня, 22:12

The Times: Минобороны Британии случайно отправило секретные данные Мали

Вчера, 21:23

Владимирских туристов предупредили об опасной инфекции на курортах в Таиланде

27-07-2023, 10:00

Польша стягивает войска к белорусским границам из-за страха перед ЧВК «Вагнер»

25-07-2023, 11:35

РИА Новости сообщило о смертельном явлении, которое накрыло США и Европу

22-07-2023, 20:33

«Лента.ру» публикует историю японца Насуби, который едва не сошел с ума на съемках проекта

20-07-2023, 07:34

Девушка узнала о своем синдроме Дауна лишь в 23 года после рождения 3-х детей

17-07-2023, 07:33

Россиянка сделала пластику груди в Турции и рассказала о ее последствиях

15-07-2023, 08:31

Италия и Франция названы любимыми странами Европы для путешествий среди граждан РФ

14-07-2023, 21:53

Турагент Гажиенко объяснил рост цены на отдых в Турции летом 2023 года

13-07-2023, 21:30

Видео появления акулы среди туристов у берегов Флориды попало в Сеть

12-07-2023, 09:47

Появились первые фото оголившегося берега Днепра в районе ДнепроГЭСа в Запорожье

11-07-2023, 10:16

В Индии подросток умер из-за поражения мозга амебами

9-07-2023, 07:08

«Би-би-си» показала документальный фильм с архивными кадрами погружения «Титана» к «Титанику»

7-07-2023, 15:54

В Каспийском море зафиксировано землетрясение

4-07-2023, 08:48

Associated Press: причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины

2-07-2023, 13:48

Бернс провел переговоры на Украине

1-07-2023, 11:18

Сообщается, что Российская Федерация получила сведения о копенгагенской встрече

30-06-2023, 17:48

В Германии увеличился уровень безработицы

30-06-2023, 13:43

Остин и Писториус провели переговоры

29-06-2023, 08:58

РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки
  • 27-07-2023, 12:45

РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки

Жители Пермского края добились вызова лучших следователей из главка СК в регион для расследования убийства девушки, которое потрясло всю Россию. В

Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году
  • 27-07-2023, 09:35

Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году

Новое исследование показало, что система Гольфстрима может разрушиться уже к 2025 году. Остановка океанических течений, так называемая Атлантическая

E1.RU: В Екатеринбурге мужчины вновь получают повестки от военкоматов
  • 27-07-2023, 21:30

E1.RU: В Екатеринбурге мужчины вновь получают повестки от военкоматов

В Екатеринбурге местному жителю в почтовый ящик принесли повестку из военкомата. Он в армии не служил, однако закончил вуз с военной кафедрой. Оттуда

Полковник Мощанский предположил связь между битвами за высоты у Клещеевки и отстранением генерала Селиверстова
  • 27-07-2023, 07:48

Полковник Мощанский предположил связь между битвами за высоты у Клещеевки и отстранением генерала Селиверстова

Главред альманаха «Военная летопись», полковник запаса Илья Мощанский предположил, что отстранение генерал-майора Владимира Селиверстова связано с

E1.RU перечислил подборку девяти мест в Екатеринбурге, где можно поплавать и позагорать
  • Сегодня, 12:36

E1.RU перечислил подборку девяти мест в Екатеринбурге, где можно поплавать и позагорать

Последние выходные июля будут жаркими. Воздух прогреется до +30 градусов и больше. Спастись от жары можно, если провести ее у воды. E1.RU сделал

Заманил ее собакой: В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю девочку Киру нашли живой
  • Вчера, 14:08

Заманил ее собакой: В Екатеринбурге пропавшую 8-летнюю девочку Киру нашли живой

Стали известны подробности с места обнаружения 8-летней девочки, которая пропала еще 26 июля из двора на ул. Латвийской, 36 в Екатеринбурге. «Девочку

Интересная информация