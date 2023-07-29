Неузнаваемую после пластики Аллу Пугачеву сняли на видео в Юрмале

Алла Пугачева месяц назад не появлялась на публике и в соцсетях. Один из недавних выходов Примадонны в свет надел шума. Как отметили фанаты, внешность 74-летней звезды изменилась. Поклонники стали подозревать народную артистку в пластике.

Алла Борисовна прилетела в Юрмалу вместе мужем для участия в фестивале Лаймы Вайкуле. В Сеть слили фото, на которых исполнительницу не узнать. Пугачева похудела и помолодела. Черты лица изменились, в частности губы и форма носа.

Также многих юзеров возмутило, что Примадонна посетила мероприятие, часть средств от которого пойдет на помощь Украине. Ранее СМ писали, что за свое появление на фестивале знаменитость запросила полмиллиона евро.