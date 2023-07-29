Певицу Аллу Пугачеву засняли на камеру в Юрмале с сигаретой в руках

В Юрмале проходит музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле под названием "Рандеву". Одним из звездных гостей мероприятия стала Алла Пугачева.

В Сети появилось видео, на котором Вайкуле и Пугачева позируют перед камерами. При этом подруги курят длинные сигареты.

Да, мы больные женщины, нас все жалеют, ведь мы вредим своему здоровью! Нам пепел нужен, поскольку мы возрождаемся из пепла!", —сказали артистки.

Отметим, что Алла Борисовна почти лишилась голоса из-за своей вредной привычки. Примадонна обещала бросить курить после появления на свет младших детей.