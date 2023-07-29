Писатель Аркадий Инин рассказал, куда пропала телеведущая Регина Дубовицкая

Поклонники “Аншлага” стали беспокоиться из-за отсутствия своей любимой ведущей Регины Дубовицкой. Звезда ТВ длительный период времени не появляется на экранах и не выходит на публику.

В связи ходят слухи, что теледива борется с раком. Экс-коллега 74-летней Регины успокоил поклонников. Писатель Аркадий Инин развеял слухи касательно тяжелой болезни Дубовицкой.

Сейчас она не ведет программу, это лето. Поэтому ее нет на экранах”, —сказал он в интервью BLITZ+.

Также Инин добавил, что Дубовицкая — человек в возрасте, поэтому проводит чаще свободное время в спокойной домашней обстановке. Писатель уверяет, что после возвращения в эфиры юмористического шоу “Аншлаг” вернется и сама ведущая.