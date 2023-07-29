Снайпер из Каменска-Уральского отправился на СВО, но погиб через месяц

25-летний снайпер из Каменска-Уральского Даниил Ульянов 1 июня 2023 года отправился на СВО, но погиб через месяц. Он умер 10 июля под Артемовском.

Боец родился и вырос в Каменске-Уральском. В детстве он играл в футбольном клубе «Урал» с братом-близнецом. После окончания школы трудился кровельщиком. На фронт отправился 1 июня. Умер возле Артемовска во время выполнения боевого задания у Красной горы. Даниил получил ранение, не совместимое с жизнью. Родственники и близкие отзываются о военнослужащем, как о мужественном, смелом, добром человеке.

Администрация Каменска-Уральского выразила свои соболезнования родным погибшего. Прощание с Ульяновым пройдет на Алее Славы 31 июля. Начало церемонии - в 12.00.