В Сеть слили переписку певицы Славы после жалоб на операцию в клинике Хайдарова

Как пишет сегодня Telegram-канал «Светский хроник», в клинике Тимура Хайдарова разместили переписку певицы Славы после ее жалоб на некачественно проведенную операцию на груди. В Сеть слили аудиосообщение, записанное артисткой. Исполнительница пожаловалась некоей Марине на боль после принятия алкоголя, который, как известно, после операции запрещен.

Марина, добрый день, я перегуляла, выпила конкретно, пару дней, видимо, потанцевала очень активно, у меня болит под кожей, спина, живот, не могла ничего себе внутри разорвать или потянуть? Может быть, нужно что-то попить и помазать, неприятное ощущение. Сильный отек, больно дотронуться, — говорила Слава.

Канал также опубликовал копию документа из клиники Хайдарова. Там сказано, что оплата принимается наличными. По версии издания, при таком виде расчета больше возможностей для серых схем, чем при безналичном расчете, однако если «положить в кассу деньги и выдать на всю сумму чек», все законно.