Звезды РФ боялись выступать на фестивале Вайкуле «Рандеву» из-за Крутого

О том, почему фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» не стал популярным, рассказал Андрей Данилко (он же Верка Сердючка). Латвийская певица организовала мероприятие вместо «Новой волны» Игоря Крутого.

Впервые фестиваль состоялся в 2015 году. После этого у Лаймы возник конфликт с Игорем Яковлевиче. Крутой злился на коллегу, поскольку ее фестиваль проходил в тоже время, что и «Новая Волна». Данилко знал об этой ситуации и всегда хотел попасть на фестиваль Вайкуле.

«Мы на самом первом фестивале был. Бываем каждый год. Один раз пропустили его из-за гастролей. В первый год было сложно, многие боялись выступать, была проблема с «Новой волной», внутренние противоречия…», — сказал шоумен.

По утверждению артиста, он выбирает сам, где ему выступать, поэтому никто не мог помешать ему принять участие в «Рандеву».