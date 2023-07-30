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Иосиф Пригожин откровенно рассказал о конфликте с Булановой и ее мужем

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Иосиф Пригожин откровенно рассказал о конфликте с Булановой и ее мужем
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Фото из открытых источников

Иосиф Пригожин принял участие в YouTube-шоу Алены Жигаловой. Продюсер вспомнил о давнем конфликте, который был связан с организацией концерта Булановой. По его словам, это был очень старый конфликт, который давно “мхом зарос”. Он добавил, что возникли у него разногласия не с самой певицей, а с ее экс-супругом.

“Таня очень талантливый человек. Я очень хорошо к ней отношусь, она добрая. Я организовал ее первый концерт в Москве. Он проходил в театре эстрады. Ее муж, как ему показалось, не досчитался денег, поэтому ко мне прислал бандитов”, – вспоминает Пригожин.

Разгорелся сильный конфликт, который закончился дракой в заведении, которое организовывал муж Валерии. Продюсер отметил, что участвовала в потасовке группа его знакомых.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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