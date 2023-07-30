Певица и композитор Ирина Грибулина рассказала о размере своей пенсии

Российская певица, поэтесса и композитор Ирина Грибулина появилась в студии шоу «Секрет на миллион». Как рассказала 69-летняя знаменитость, размер ее пенсии составляет 30 тыс. рублей.

По словам женщины, она эти деньги тратит на оплату коммуналку и бензин. Ранее у исполнительницы были проблемы с оплатой коммунальных услуг.

Ирина призналась, что ей стали приходить счета на сумму 20 тысяч рублей, поэтому она их не стала оплачивать. Большую часть времени артистка была с дочерью на гастролях, поэтому потребовала перерасчет.

Разбирательства длились год. Помогла Грибулиной подруга-юрист. Звезде сделали перерасчет и вернули 100 тысяч рублей.