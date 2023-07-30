Певица Пугачева продемонстрировала «натянутый» лоб на фестивале в Юрмале

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Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* появились на фестивале Лаймы Вайкуле, часть сборов за билеты на котором отправят для нужд ВСУ. В Сети были