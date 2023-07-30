Певица Пугачева продемонстрировала «натянутый» лоб на фестивале в Юрмале

Несколько дней подряд журналисты и поклонники следят внимательно за каждым шагом Аллы Борисовны Пугачевой, которая появилась на фестивале певицы Лаймы Вайкуле в латвийской Юрмале.

Каждый из выходов звездной семьи дает много поводов для обсуждений. На этот раз 74-летняя артистка появилась в концертном зале в розовом наряде. Таким образом Примадонна решила поддержать модный тренд вокруг "Барби".

Супругов фанаты встретили стоя. Бурными овациями зрители поприветствовали певицу, в отличие от первого дня, когда раздавались тихие хлопки.

Но большой интерес у публики вызвал лоб Примадонны. Пугачева убрала свою накладную челку и продемонстрировала результаты проведенной недавно подтяжки.