Пугачева на фестивале Вайкуле заявила, что обожает латышей

30 июля состоится закрытие фестиваля «Рандеву» в Юрмале, который проводит Лайма Вайкуле. Планируется выступление Веры Брежневой, Андрея Макаревича* и самой артистки.

На концертах в зале присутствовала Алла Пугачева и ее муж-иногагент. Примадонна дала интервью местным блогерам, в котором призналась в любви латышам:

«Я рада, что мы добрались сюда все вместе. Я обожаю вас с тех пор, как родилась Кристина...».

Обсуждение вызвал помолодевший внешний вид Пугачевой: она сделала аппаратную подтяжку лица и немного похудела. Сейчас выглядит Алла Борисовна хорошо. Как отмечают поклонники, безоперационный лифтинг улучшил овал лица и качество кожи 74-летней певицы.

* Признан иноагентом в РФ