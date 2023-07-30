«Родила, девочки!»: Настя Ивлеева показала новорожденного малыша

Популярная российская ведущая и актриса Настя Ивлеева шокировала поклонников. Теледива сообщила о пополнении в семье.

Ни для кого не секрет, что 32-летняя Анастасия является одной из самых ярких телеведущих на отечественном телевидении. Прославилась блондинка на всю Россию благодаря участию в передаче «Орел и решка». К ее личной жизни всегда было приковано много внимания.



На днях счастливая Ивлеева объявила о пополнении в семье. Девушка даже предъявила младенца. Правда, малыш оказался резиновым, пишет 7Дней.



Родила, девочки, - подписала фото актриса.