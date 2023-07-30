Звезда советского экрана Тамара Семина сообщила, что «нищенствует» на пенсию

Многим легендам отечественного кинематографа приходится выживать. Например, советская звезда Тамара Семина получает в месяц 17 тысяч рублей. Как утверждает 84-летняя актриса, она «нищенствует».

«Я себя чувствую выброшенной на помойку. Мне неприятны люди, которые пожилых артистов унижают. Я унижена и раздавлена, оскорблена таким отношением», — возмутилась Семина.

В Москве к пенсии от мэра ест доплата. Она полагается жителям, которые имеют звание народного и заслуженного артиста. Но актриса не получает деньги. Выяснилось, что она отказалась от надбавки 30 тысяч рублей. По мнению кинозвезды, советским актерам, которые приносили кинопрокату баснословные деньги, должны миллионы выплачивать.

Заслуги Тамары Петровной забыты и она терпит унижение. В своей «позорной» пенсии народная артистка РСФСР винит столичные власти:

«Как можно забыть мои киношедевры!», — возмущается актриса.