Times: В Великобритании уничтожили 43 танка Challenger 2 вместо передачи их ВСУ

Великобритания решает утилизировать танки Challenger 2, отказываясь от их передачи Украине.

Вместо предоставления дополнительного военного снаряжения Украине, Великобритания приняла решение о утилизации 43 боевых танков Challenger 2, по данным британской газеты Times. Это решение было принято, поскольку танки не могли быть восстановлены для дальнейшего использования.

Указанный выбор обусловлен тем, что восстановление этих боевых машин не представляется возможным. Более того, на уничтожение техники было затрачено существенное количество средств из государственного бюджета.

Согласно ранее опубликованным сведениям, Лондон планировал предоставить Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, которые уже находятся на территории этой страны. Вместе с тем, было выделено $65 млн (50 млн фунтов) на восстановление поврежденной британской военной техники. В рамках этого же пакета, Украина ожидала получить более 70 боевых и вспомогательных транспортных средств, включая боевые гусеничные машины разведки.