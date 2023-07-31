Актер Алексей Панин признался, что его бесило работать с Алексеем Балабановым

Алексей Панин во время беседы с Ксенией Собчак заявил, что его бесило работать с Алексеем Балабановым.

«Балабанов большой режиссер, глубокий человек. Когда мы были знакомы, не понимал эту глубину. Меня все в работе с ним бесило», — сказал актер.

Панин добавил, что осознал неприязнь к кинорежиссеру после того, как позвонил ему ночью в пьяном виде. Артист отметил, что Балабанов его назвал «сериальщиком» и спросил, не стыдно ли ему сниматься в кино. Алексей назвал режиссера «великим», однако сложным человеком.

«Не буду продавать однокурсников, которые вместе с ним работали. Большинство режиссеров-профессионалов Балабанова не могут терпеть, они его не любят», —добавил беглый артист.