Ангелина Татарченкова рассказала о романе с Тимуром Батрутдиновым

В очередном выпуске «Выжить в Дубае» Тимур Батрутдинов предложил помощь Ангелине Татарченковой, которая поведала о проблемах матери с коленями. Сама участница от предложения отказалась, поскольку не захотела связываться с комиком.

Пришла не на «Холостяк», не искать здесь любовь. У меня другая цель, другая задача. Я настроена на победу. Деньги мне нужны, - заявила Татарченкова.

Добавим, что в 6-м выпуске реалити-проекта Ляйсан Утяшева усложнила правила. Ведущая решила оставить в пустине всех участников. Поэтому Тимур Батрутдинов стал активно общаться с Ангелиной Татарченковой.