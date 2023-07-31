Австралийские ученые заявили об антибактериальном свойстве муравьиного мёда

Команда австралийских ученых заявила об обнаружении антибактериальных свойств мёда муравьёв Camponotus inflatus. Протестировав в лаборатории продукт, исследователи установили, что 8% меда способен уничтожить золотистый стафилококк. При этом патоген устойчив даже к многим антибиотикам.

Нужно отметить, что не только пчёлы производят мёд. Аборигены из Австралии давно потребляют муравьиный мёд. Они активно его используют как лекарство.

По сведениям научных работников, противомикробных веществ (пероксида водорода и метилглиоксаля) в мёде мало. Предстоит выяснить, какие именно вещества оказывают такое сильное антимикробное действие.