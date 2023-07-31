«Деформации»: хирург Успенской рассказал о последствиях неудачной пластики

Любовь Успенская является любительницей пластических операций. Недавно произошел скандал с участием известного пластического хирурга Тимура Хайдарова и началась он с певицы Славы. Исполнительница обвинила врача в неудачной операции.

Такие высказывания певицы не оставили равнодушной Успенскую. Она поспешила поделиться мнением от Хайдарова. Как рассказала звезда шансона,, после вмешательства, которое сделал Тимур, она больше года переделывала операции у другого специалиста.

По словам нынешнего хирурга Успенской, после неудачной операции произошла деформация в области плеча и руки.

«Они возникают в том случае, если хирург не имеет опыта в подобных операциях» — сказал врач.