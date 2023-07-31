Дочь Любови Успенской поразила фанатов пикантными фотографиями

Дочь Любови Успенской в настоящее время занимается построением музыкальной карьеры. Звездная мать в этом оказывает наследнице помощь. Они вместе принимают участие в разных шоу и выступают на концертах.

В прошлом у Татьяны Плаксиной была непростая жизнь, однако 33-летняя девушка справилась с проблемами и встала на путь творчества. «Королева русского шансона» этому очень рада.

Начинающая поп-звезда нередко шокирует публику откровенными образами. В личном микроблоге она поделилась фотографиями в ярком платье с цветочным принтом и глубоким декольте. Этот снимок произвел фурор. Поклонники оставили много восторженных комментариев. Под публикацией дочь Успенской поделилась своими впечатлениями от недавней поездки в Казань.