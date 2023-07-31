Доктор Онищенко назвал места с высоким риском передачи гепатита

Геннадий Онищенко назвал места с высоким риском передачи гепатита. Как заявил заслуженный врач России, нужно избегать местности, с неблагополучной ситуацией с пищей и водой.

Он отметил, что гепатит А передается контактно-бытовым путем. Существует риск передачи через жидкость, продукты питанияи из-за несоблюдения гигиены.

Как утверждает Онищенко, самым эффективным на сегодня методом борьбы против гепатита А является вакцина. Ее проводят, когда возникает вспышка вирусной болезни. Проводится вакцинация в российских регионах, где наблюдается неблагополучная ситуация с водой, пищей и низкий уровень благоустройства.