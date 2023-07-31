Названо условие возвращения Кристины Орбакайте из США в РФ

Кристина Орбакайте сейчас живет в США. Там у нее есть недвижимость. Заслуженная артистка готова прилетать в РФ, но есть условие. Артистка согласна поехать к публике за 50 тысяч евро (примерно 5 миллионов рублей). Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Такие деньги нужно отдать за частный концерт дочери Пугачевой. При этом Орбакайте не спешит отправляться в родную страну на гастроли.

Также выяснилось, за концерт Кристина берет наличные. В ином случае она вынуждена взять дополнительные 10% в качестве комиссии. Помимо того, если нет определенной площадки для выступлений, представители исполнительницы будут настаивать на Турции. Команде туда прилететь легче. Отправляться в РФ они будут согласны только в крайнем случае.