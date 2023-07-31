Певица Пелагея вышла в свет в «голом» платье

Пелагея посетила фестиваль «Голосящий КиВиН 2023», который проходил в Светлогорске. Российская певица предстала перед публикой в облегающем платье в горошек телесного цвета. Этот наряд идеально подчеркнул изящную фигуру артистки.

Классический принт добавлял этому образу шарм и игривость. Также исполнительница своим платьем умело подчеркнула тонкую талию. Пояс сместил акцент на эту часть фигуры и сделал ее еще изящнее и женственнее. Дополнили образ золотое колье и браслет, продемонстрировав утонченный вкус Пелагеи.

Волосы звезда аккуратно уложили в прическу, что придало дополнительной изящности и роскоши. Но главным акцентом стал макияж, который подчеркнул выгодно выразительные глаза певицы.