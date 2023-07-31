Продюсер Пригожин заменит Соседова на шоу «Фактор.BY»

Иосиф Пригожин заменит Сергея Соседова на шоу «Фактор.BY». В конце минувшего критик сообщил, что больше не появится в музыкальном конкурсе несмотря на то, что его подопечный во втором сезоне сумел завоевать первое место. Как стало известно, предкастинг очередного сезона состоится с 3 по 7 августа.

В конце декабря Сергей Соседов поругался с Ольгой Бузовой в эфире шоу, которая выступила также в качестве наставника. Он сказал, что поющая телеведуща безответственно относилась к съемкам проекта и не посещала репетиции. Он подверг сомнению слова коллеги, что она «живет этим проектом».

«Это позы, это все понты. Терпеть не могу понты, мне чуждо это», — возмутился Соседов.