Теледива Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о тяжелом периоде в жизни

Лера Кудрявцева с родными посетила Болгарию, а недавно вышла на связь с поклонниками из Сен-Тропе. Теледива поделилась очередной порцией снимков с отдыха в личном микроблоге.

Также ведущая процитировала итальянского скульптора Лоренцо Куинна, который говорил, что мы должны за золотые моменты в жизни держаться, особенно в тяжелый период времени.

Фанаты встревожились после такой публикации Леры. Они задали много вопросов любимице о ее состоянии. Но пока что Кудрявцева не ответила. Несмотря на постоянные слухи о разводе, звездная блондинка уверяет, что она счастлива с мужем и всячески отрицает слухи о расставании с возлюбленным.