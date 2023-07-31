В Комитете по культуре России высказались о русофобском фестивале Лаймы Вайкуле

По словам первого запредседателя думского Комитета по культуре РФ Елены Драпеко, иноагенты, которые приняли участие в фестивале Лаймы Вайкуле, больше не смогут вернуться в страну. Они не востребованы не только на родине, но и за рубежом, пишет «Абзац».

«Они выбрали ту сторону. Мы вычеркиваем их, им дорога заказана, в Латвии они никому нужны, эти русофобы на русском выступают», – сказала Драпеко.

Она отметила, что латвийская певица когда-то выступала в РФ, но изменила свою позицию.

«Она с удовольствием в РФ выступала, зарабатывала деньги, принимала аплодисменты. Она относится к той категории людей, у которых где кормят, там родина. Это денежный вопрос, ориентирование на успех на Западе. Фронт по культуре прошел – все разделились на чужих и наших», – сказала политик.

Драпенко добавила, что в РФ давно высказали свою позицию касательно артистов, сбежавших из родной страны:

«Люди их категорически не хотят видеть, это правильно».