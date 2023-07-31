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Вирус кори мутировал: врач предупредил всех граждан РФ, кто в группе риска

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Вирус кори мутировал: врач предупредил всех граждан РФ, кто в группе риска
Здоровье
Фото из открытых источников

В РФ диагностируются все новые и новые случаи кори. За минувшие полгода было зарегистрировано несколько тысяч заболевших. На эту тему высказался Владислав Шафалинов, профессор, доктор медицинских наук.

По его словам, за последние годы штамм кори действительно изменился. Проведенные в США и Китае исследования показали, что именно вакцинированные заболевают. Связано это с тем, что вирус кори постоянно мутирует. При этом в группе риска находятся все все непривитые люди или пациенты, утратившие иммунитет инфекции вне зависимости от возраста.

В свою очередь глава РПН Анна Попова заявила, что если охват привитых от кори детей в России составит 97%, этого будет достаточно, чтобы контролировать заболеваемость. Даже коронавирусная пандемия, когда многие переносили плановые прививки, повлияла на эти цифры не сильно.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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