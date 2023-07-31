Врач Гадзиян заявил: Маргарин может стать причиной рака и болезни Альцгеймера

Марк Гадзиян проинформировал о вреде маргарина. По словам доктора, он увеличивает риск развития рака, болезней сердца, сосудов и болезни Альцгеймера.

Маргарин не является натуральным продуктом, поскольку без добавления канцерогенов и нагревания его невозможно получить. В состав этого продукта входят радикалы и трансжиры, которые негативно влияют на сосуды и сердце.

Со временем у человека может развиться ожирение и онкология. Для сохранения здоровья сосудов врач рекомендует отказаться от этого продукта. Кроме того, необходимо регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Желательно употреблять больше фруктов и овощей. Также важно соблюдать водный баланс.