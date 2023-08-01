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5 прабабушкиных советов помогут вылечить простуду не выходя из дома

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5 прабабушкиных советов помогут вылечить простуду не выходя из дома
Здоровье
Фото из открытых источников

Гражданам РФ перечислили 5 народных средств лечения простуды, которые способные поставить человека на ноги за несколько дней. На первом месте чеснок, который используют для для профилактики простуды. В его составе есть фитонциды, которые боряться с микробами. Если у вас есть болезни ЖКТ, его можно просто на тарелке в комнате с больным.

Еще один метод - сода и соль, которую используют для полоскания горла. Использовало старшее поколение малину, которая действует как анальгетик и является незаменимым источником витамина С. Чай с малиной помогает пропотеть и снизить жар.

Сок черной редьки очень эффективен при бронхите, но нужно учесть ограничения с болезнями ЖКТ. Последним способом является обтирание тело уксусом, который уменьшает неприятные ощущения во время высокой температуры. 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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