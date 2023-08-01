5 прабабушкиных советов помогут вылечить простуду не выходя из дома

Педиатр-пульмонолог из Екатеринбурга рассказала о соляных пещерах. Как отметила Елена Корж, польза таких комнат – миф. Врач сообщила об
Как пишет Фонтанка, за неделю в Петербурге было зафиксировано почти 250 случаев коронавируса. Есть смертельные случаи. Об этом, сообщил федеральный
Противопоказаний к проведению лазерной эпиляции много. Это прежде всего инфекционные заболевания кожи. Также процедура нерезультативна в подростковом
Врач-сомнолог Елена Алексеева назвала главный сигнал, который говорит об остановке дыхания во сне. Это очень опасное явление может даже закончиться
Агентство ChitaMedia рассказало о пользе и вреде говядины. При регулярном употреблении этот продукт обеспечивает организм полезными веществами, но
Врач-диетолог Анна Сидорова рассказала, какой завтрак вредит печени. По ее словам, этому органу вредят некачественные продукты, паразиты,