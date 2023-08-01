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Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября

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Турция приостановила экспорт оливкового масла до 1 ноября
В Мире
Фото из открытых источников

Турция прерывает экспорт оливкового масла: Поднимаются цены и меняется структура торговли.

Турция объявила о приостановке экспорта своего оливкового масла до 1 ноября текущего года. Это решение было принято из-за растущих мировых цен и того, что Испания и Италия переработали и продали турецкое масло третьим странам, согласно заявлению министерства торговли Турции.

Статистика от Международного совета по оливкам (IUC) подчеркнула, что засуха в Европе привела к снижению мирового производства оливкового масла на 20%, в основном в Италии и Испании. В то же время Турция нарастила свое производство на 62%. С ноября 2022 года по июль 2023 года, экспорт оливкового масла из Турции увеличился на 240%, достигая 136,5 тысяч тонн.

Однако, увеличение экспорта повлекло за собой резкое подорожание масла в самой Турции - на 102%.

Согласно заявлению министерства, из-за высоких таможенных сборов ЕС, Турция может продавать оливковое масло в упаковке и с добавленной стоимостью только в минимальных объемах для конечных потребителей в странах ЕС. В то же время, Испания и Италия масштабно перерабатывают масло, поставляемое Турцией, и продажи под своими брендами значительно возросли. С ноября по июль, экспорт турецкого масла в бочках в Испанию увеличился в 21 раз, а в Италию - в 44 раза.

Учитывая все эти обстоятельства, министерство решило ввести дополнительные ограничения на экспорт оливкового масла в бутылках и бочках до начала нового сезона урожая, который начинается 1 ноября 2023 года.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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