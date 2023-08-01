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Лукашенко опроверг намерения ЧВК «Вагнер» напасть на Польшу

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Лукашенко опроверг намерения ЧВК «Вагнер» напасть на Польшу
В Мире
Фото из открытых источников

Лукашенко отрицает присутствие "Вагнера" у границ с Польшей.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, отверг недавние заявления Польши о возможном перемещении бойцов "Вагнера" к польской границе. Лукашенко подчеркнул, что эти боевые отряды, если бы и перемещались, то исключительно с целью передачи боевого опыта белорусским армейским бригадам, размещенным в Гродно и Бресте.

"Вдруг, слышу недавно, взбесилась Польша, что якобы сюда идет какой-то отряд, аж 100 человек. Никаких отрядов ЧВК "Вагнер" в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам (белорусской армии – ред.), которые сосредоточены в Бресте и Гродно", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.

Президент, во время своего рабочего визита в Брестскую область, развеял слухи, утверждая, что бойцы "Вагнера" по-прежнему находятся во временном лагере под Осиповичами, в центре Беларуси, и не планируют никуда перемещаться.

Слухи были развязаны премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в конце июля. Он выразил опасение, что "Вагнеровцы" могут проникнуть в Польшу под видом нелегальных мигрантов, предположительно, с целью проведения гибридной атаки на Польшу. Лукашенко же подчеркнул, что паника по поводу возможного захвата бойцами "Вагнера" Сувалкского коридора между Польшей и Литвой беспочвенна.

Белорусский лидер заверил, что Белоруссия будет перемещать свои воинские подразделения по своей территории по своему усмотрению, несмотря на непрекращающиеся обвинения со стороны западных политиков.

"Я пошутил, что "вагнеровцы" между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим. Почему? Потому что техника и вооружения шли из Жешува туда, где под Артемовском воевали эти "вагнеровцы". Там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. Пусть еще скажут (польские власти – ред.) белорусам и мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов." - сказал Лукашенко


Текст: Информационное агентство «Informing»

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