Актриса Людмила Артемьева неприятно поразила фанатов седыми волосами

Людмила Артемьева не любит публичности. Но недавно российская актриса посетила премьеру картины "Баба Яга спасает мир". В фильме она сыграла главную роль.

Фанаты обратили внимание на ее внешний вид. Артистка не стала скрывать свою седину. Актриса появилась на красной дорожке "Октября" в атласном алом платье и привлекла внимание присутствующих. Публика обратила внимание на то, что звезда не хочет молодиться, поэтому не маскирует седые волосы.

Также Людмила побеседовала с журналистами. Артемьева призналась, что из-за работы очень мало времени проводит с детьми и внуками, поэтому у них решила попросить прощения.