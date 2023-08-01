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Богатый и стильный итальянец: снимок отчима Ксении Бородиной взорвал Сеть

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Богатый и стильный итальянец: снимок отчима Ксении Бородиной взорвал Сеть
Знаменитости
Фото из открытых источников
Ксения Бородина сообщила, что она решила организовать для своих двоих дочек незабываемые летние каникулы. Сперва звездное семейство отдыхало на самом дорогом курорте в Турции.
После этого звезда реалити-шоу «Дом-2» решила сменить страну. Они уехали во Францию. А накануне Бородина прилетела в Италию. Поселились Ксения с Теоной и Марусей на роскошной вилле, которая расположена на острове Капри. Там работает и живет отчим ведущей.
На днях теледива обнародовала новую семейную фотографию. Снимок был сделан в офисе Дженни. На фото итальянец позирует с дочерьми Ксении. Мужчина заменил звезде родного отца. Сама знаменитость вспомнила, что в детстве часто прибегала к отчиму на работу.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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