Богатый и стильный итальянец: снимок отчима Ксении Бородиной взорвал Сеть

Ксения Бородина сообщила, что она решила организовать для своих двоих дочек незабываемые летние каникулы. Сперва звездное семейство отдыхало на самом дорогом курорте в Турции.

После этого звезда реалити-шоу «Дом-2» решила сменить страну. Они уехали во Францию. А накануне Бородина прилетела в Италию. Поселились Ксения с Теоной и Марусей на роскошной вилле, которая расположена на острове Капри. Там работает и живет отчим ведущей.

