Диетолог рассказала, как быстро похудеть женщинам старше 50 лет

Чтобы быстро похудеть и не потерять мышечную массу женщинам после 50 лет надо ограничить себя в углеводах и следить за количеством употребляемых жиров.

Перед началом похудения диетологи советуют высчитать количество затрачиваемых калорий. В зависимости от этого нужно скорректировать свой рацион. Если есть лишний вес, следует создать дефицит калорий, если вес в норме, достаточно энергобаланс поддержать.

По сообщению врача спортивной медицины Екатерины Стрельниковой, женщинам старше 50 нужно потреблять 1 грамма белка на один килограмм массы. Также в рационе должны быть кисломолочные продукты, содержащие незаменимые аминокислоты, и полезные жиры.