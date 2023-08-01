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Диетолог рассказала, как быстро похудеть женщинам старше 50 лет

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Диетолог рассказала, как быстро похудеть женщинам старше 50 лет
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Фото из открытых источников

Чтобы быстро похудеть и не потерять мышечную массу женщинам после 50 лет надо ограничить себя в углеводах и следить за количеством употребляемых жиров.

Перед началом похудения диетологи советуют высчитать количество затрачиваемых калорий. В зависимости от этого нужно скорректировать свой рацион. Если есть лишний вес, следует создать дефицит калорий, если вес в норме, достаточно энергобаланс поддержать.

По сообщению врача спортивной медицины Екатерины Стрельниковой, женщинам старше 50 нужно потреблять 1 грамма белка на один килограмм массы. Также в рационе должны быть кисломолочные продукты, содержащие незаменимые аминокислоты, и полезные жиры.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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