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Галустян откровенно рассказал, почему перестал общаться с Харламовым

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Галустян откровенно рассказал, почему перестал общаться с Харламовым
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Фото из открытых источников

Михаил Галустян откровенно сообщил, что перестал общаться с Гариком Харламовым. По словам комика, их отношения сошли на нет. Откровение актер сделал во время беседы с блогером Надеждой Стрелец.

Дружба Галустяна и Харламова началась то период совместных выступлений в КВН. Михаил признался, что Гарик от него первым отдалился. Как заявил комик, у них с коллегой "хорошие отношения, которых нет":

"Не хочется время проводить с тем, кто не хочет его проводить со мной. Это нормально, бывает. Не хочу навязываться, у него своя жизнь. Я с пониманием ко всему отношусь", – отметил Галустян.

Он подчеркнул, что самые близкие друзья для него в настоящее время это Вадим Галыгин, Демис Карибидис, Александр Ревва.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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