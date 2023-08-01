Лера Кудрявцева продемонстрировала, как проводит время с подругами в Сен-Тропе

Лера Кудрявцева отдыхает с подругами в Сен-Тропе. Звезда регулярно делится новыми фото в соцсетях. На снимках звезда предстала в салатовом платье с розовыми оборками.

Такой наряд подчеркнул выгодно фигуру телеведущей. Дополнила образ светская львица колье с бирюзой, распущенными волосами, макияжем в нюдовых оттенках.

Лера позировала на фото в ресторане в окружении своих подруг. Снимок она сопроводила подписью.

Любимые девочки! С Ксюшей дружим с 12 лет. Она живет в Цюрихе, встречаемся один или два раза в год, - пишет Кудрявцева.

Подписчики оставили много восторженных комментариев. Как отметили фанаты, выглядит теледива прекрасно в свои 52 года.